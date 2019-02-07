Son Dakika Haberleri: İhracat ailesi İstanbul'da buluştu

İhracat ailesi İstanbul'da buluştu

29 dakika önce

TİM'in 83 bin ihracatçısını temsil eden Türkiye'nin farklı bölgelerinden 450 delegesi İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi.

İhracat ailesi İstanbul'da buluştu, System.String[]
TİM'in 83 bin ihracatçısını temsil eden Türkiye'nin farklı bölgelerinden 450 delegesi İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. TİM Delegeler Çalıştayı'nda ihracatçıların sorunları ve talepleri dinlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:35 

Türkiye, İhracat, İstanbul, Ekonomi
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