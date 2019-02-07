İhracat ailesi İstanbul'da buluştu

TİM'in 83 bin ihracatçısını temsil eden Türkiye'nin farklı bölgelerinden 450 delegesi İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi.

TİM'in 83 bin ihracatçısını temsil eden Türkiye'nin farklı bölgelerinden 450 delegesi İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. TİM Delegeler Çalıştayı'nda ihracatçıların sorunları ve talepleri dinlendi.

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