İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ofisini kuracak - Son Dakika

İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ofisini kuracak

Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi işbirliğiyle GSO üyesi firmalara ticari istihbarat ofisi kurma imkanı sunulacak, firma çalışanlarına üst düzey ihracat ve ticari istihbarat eğitimi verilecek.

İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ofisini kuracak, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi işbirliğiyle GSO üyesi firmalara ticari istihbarat ofisi kurma imkanı sunulacak, firma çalışanlarına üst düzey ihracat ve ticari istihbarat eğitimi verilecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan İhracat Akademisi projesiyle firmaların kendi bünyesinde istihbarat ofisi kurabileceklerini, dışarıdan hizmet almadan ihracat süreçlerini kendilerinin yönetebileceklerini ve sunulan avantajlardan faydalanabileceklerini kaydetti. İhracatçı firmalar için en önemli unsurun pazar bulma konusu olduğunu dile getiren Ünverdi, "Firmalarımız kuracakları ofisle proje kapsamında eşleştirilen kursiyer personeller sayesinde pazara çok daha yakın olacaklar. Yeni müşterilere ulaşma, sürece hakim olma ve maliyetler konusunda avantajlı hale gelecekler. Özellikle pandemiyle birlikte dijitalleşmenin öne çıktığı, e-ticaret pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde e-ihracat alanında da fırsatlar bizi bekliyor. Verilecek eğitim ve danışmanlık destekleriyle projemiz e-ihracata da önemli katkılarda bulunacak" dedi. UNDP tarafından desteklenecek olan projeye katılan 12 firmaya 2 ay boyunca danışmanlık hizmeti verileceğini ve firmaların bünyesinde ticari istihbarat birimlerinin oluşturulacağını kaydeden Ünverdi, proje kapsamında firmalara verilecek diğer destekleri şöyle sıraladı:

"İstihdam edilen nitelikli personelin 2 ay boyunca bir kısmının yüz yüze, bir kısmının uzaktan olacak şekilde teorik ve uygulamalı dış ticaret ve ticari istihbarat konularında eğitim ve danışmanlık alması sağlanacak. Firmalara yapılacak ziyaretler ve online görüşmeler neticesinde proje çıktısı olarak özel değerlendirme raporları ve yol haritaları oluşturulacak."

Gaziantepli firmaları dış pazarda güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Ünverdi, "Odamız tarafından firmalarımızın dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla İhracat Akademisi projemiz büyüyerek devam etmektedir. Bu kapsamda firmalarımızı UNDP ile gerçekleştirdiğimiz projenin avantajlarından faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde konuşytu.

Avrupa pazarı yerine Arap ülkelerine erişim hedefi

GSO'nun İhracat Akademisi projesini desteklediklerini ve önemsediklerini belirten UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen de, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak özellikle COVID-19 döneminde bir gereklilik olarak karşımıza çıkan e-ticaret ve dijital pazarlama kanallarına erişimi kolaylaştırmak ve firmalarımıza yeni ticaret fırsatları oluşturmak istiyoruz. Eğitime, Gaziantep'te yaşayan ve dil bilgisi ve Arap ülkelerindeki networkleri ile üniversitede okuyan ya da mezun olmuş Suriyelileri de dahil ederek, COVID-19 nedeniyle daralan Türkiye'nin gelenekselleşmiş pazarı Avrupa yerine ürün kalitesi ve çeşitliliği ile avantaj sahibi olduğumuz Arap ülkelerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Her iki toplumun birlikte çalışıp ürettiği Gaziantep'te sadece istihdam yolu ile değil, kurulu Suriyeli firmalarla da iş birliği yapılarak kazançlar elde edilebileceği düşüncesinde olduklarını dile getiren Yüzgülen, "Suriyeli firmaların ihracat potansiyeli ve Türk firmalarının ürün kalitesi ve çeşitliliği birleştirildiğinde tüm bölgenin rekabet gücü de artacaktır. Biz bu proje ile istihdam ve işbirlikleri yolu ile bu süreçlere vesile olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Daha önce gerçekleştirilen eğitim programlarında da yine istidam ve ihracat artışlarının yaşandığını da ayrıca belirtmek isterim. Bu kapsamda bu eğitim döneminden de aynı beklenti içindeyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ofisini kuracak - Son Dakika Ekonomi
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