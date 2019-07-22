İhracat ana planı yolda
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Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Bakan Pekcan, bunun göz önünde bulundurularak ihracatta yeni pazarlara yönelik girişimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Bakan Pekcan, bunun göz önünde bulundurularak ihracatta yeni pazarlara yönelik girişimleri
yoğunlaştırdıklarını söyledi. Pekcan, İhracat
Ana Planının ağustos ayı içinde açıklanmasına çalıştıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:27
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