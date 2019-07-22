Son Dakika Haberleri: İhracat ana planı yolda
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İhracat ana planı yolda

56 dakika önce

Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Bakan Pekcan, bunun göz önünde bulundurularak ihracatta yeni pazarlara yönelik girişimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

İhracat ana planı yolda, System.String[]
Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Bakan Pekcan, bunun göz önünde bulundurularak ihracatta yeni pazarlara yönelik girişimleri
yoğunlaştırdıklarını söyledi. Pekcan, İhracat Ana Planının ağustos ayı içinde açıklanmasına çalıştıklarını belirtti.
İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:27 
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