Son Dakika Haberleri: İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz
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İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz

4 dakika önce

Türkiye'de yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza atarken, dış satımını en fazla artıran bölge yüzde 15,8'le Karadeniz oldu.

İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz, System.String[]
Türkiye'de yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza atarken, dış satımını en fazla artıran bölge yüzde 15,8'le Karadeniz oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23 
Ekonomi
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