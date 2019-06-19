İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz
4 dakika önce
Türkiye'de yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza atarken, dış satımını en fazla artıran bölge yüzde 15,8'le Karadeniz oldu.
Türkiye'de yılın 5 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza atarken, dış satımını en fazla artıran bölge yüzde 15,8'le Karadeniz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23
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