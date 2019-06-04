İhracat artışında lider savunma
1 saat önce
Savunma ve havacılık sektörü, ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 37 artırarak, bu alanda lider konumda yer aldı.
Savunma ve havacılık sektörü, ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 37 artırarak, bu alanda lider konumda yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:53
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