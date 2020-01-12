Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı.
Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı. Ortadoğu'ya ihracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başrolü oynadı.
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12.1.2020 12:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada - Son Dakika