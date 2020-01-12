İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada - Son Dakika
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İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada

13 dakika önce

Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı.

İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada, System.String[]

Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı. Ortadoğu'ya ihracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başrolü oynadı.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:10 
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