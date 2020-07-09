İhracat Beklenti Endeksi 3. çeyrekte 83.5'e geriledi.

İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılından bu yana ilk kez 100 değerinin altına inerek, 2020 yılı üçüncü çeyrekte 83.5 düzeyine geriledi. Endeks, ikinci çeyrekte 111.1 ve geçen yılın aynı döneminde de 123.3 düzeyindeydi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2–18 Haziran tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksi 2020 yılı 3. çeyrekte 83,5 oldu. 100'ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı 3. çeyreğindeki ihracata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koymaktadır" denildi.
İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100'ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) ile ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) sorularına ilişkin endeksler, ithalat beklenti endeksini pozitif etkilerken, 100'ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorularına ilişkin endeksler negatif etkiledi. (Grafik - Tablo)