İhracat Beklenti Endeksi, İkinci Çeyrekte Arttı

İhracat
Beklenti Endeksi, 2019 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 8,9 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre 18,6 puan arttı. Ticaret Bakanlığı
, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin, 'Dış Ticaret Beklenti Anketi' verilerini açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 8,9 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre 18,6 puan arttı. 2019 yılı 1. çeyrekte 117,0 olan endeks, 2019 yılı ikinci çeyrekte 125,9 oldu. 100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye
'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2019 yılı ikinci çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmekte.
2019 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (98,6)sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (149,2), ihracat siparişi beklentileri (146,7) ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine (109,0) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.
2019 yılı ikinci çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 97,6 olarak gerçekleşti
İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan arttı. 2019 yılı 1. çeyrekte 94,7 olan endeks, 2019 yılı ikinci çeyrekte 97,6 oldu. 100'ün altında gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2019 yılı ikinci çeyrekte ithalatın azalacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmekte.
2019 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleşen, mevcut ithalat sipariş düzeyi (75,6) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (94,7) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (103,9) ve birim ithalat fiyat beklentisine (116,1) dair soruların yayılma endeksi ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu. - İSTANBUL