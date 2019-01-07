Son Dakika Haberleri: İhracat beklentisi arttı

İhracat beklentisi arttı

45 dakika önce

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat beklentisi arttı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 5,4 puan düşerek 94,7 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi
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