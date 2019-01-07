İhracat beklentisi arttı
45 dakika önce
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı İhracat
Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 5,4 puan düşerek 94,7 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40
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