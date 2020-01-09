İhracat beklentisi birinci çeyrekte 5.0 puan arttı

İhracat Beklenti Endeksi, 2020'nin ilk çeyreğinde, 5.0 puan artışla 113.9 puana, aynı dönemde İthalat Beklenti Endeksi de 9.4 puan artışla 105.9 puana yükseldi.

Ekonomi Bakanlığının Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının beklentilerini belirlemek için yaptığı Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının dördüncü çeyreğindeki 108.9 düzeyinden, yılın ilk çeyreğinde 5.0 puan artışla 113.9 düzeyine yükselirken, yıllık bazda ise 3.1 puan azaldı.

İthalat Beklenti Endeksi de, 2019 yılının son çeyreğinde 96.5 düzeyinden 9.4 puan artışla 105.9 düzeyine yükselirken, yıllık bazda da 11.2 puan arttı.

İhracat ve ithalat beklentileri, 2020 yılının ilk çeyreğinde 100'ün üzerinde gerçekleşecek ihracat ve ithalatın artacağına işaret ederken, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Dış Ticaret Beklenti anketi sonuçları şöyle değerlendirildi:

"2020 yılı birinci çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilemiştir.

"Buna karşın, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son üç aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait yayılım endeksleri İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre artış yönünde etkilemiştir.

"2020 yılı birinci çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat sipariş düzeyi (son üç ay) sorusuna ilişkin yayılım endeksi İthalat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken diğer soruların yayılım endeksleri İthalat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilemiştir." (Grafik ve Tablo)