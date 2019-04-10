Son Dakika Haberleri: İhracat Birim Değer Endeksi Şubat'ta Yüzde 6.3 Azaldı

İhracat Birim Değer Endeksi Şubat'ta Yüzde 6.3 Azaldı

52 dakika önce

İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 1.2 azaldı.

İhracat Birim Değer Endeksi Şubat'ta Yüzde 6.3 Azaldı, System.String[]
İhracat birim değer endeksi, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 1.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç), yakıtlarda yüzde 5.6 ve imalat sanayisinde yüzde 6.4 azaldı.

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.37 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.9, yakıtlarda yüzde 148.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8.4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, Şubat 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azaldı.

Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.8 azalırken, yakıtlarda yüzde 4.8 arttı.

İthalat miktar değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.9 azaldı.

Endeks Şubat 2019 döneminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 18.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31.5, yakıtlarda yüzde 2.0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16.9 azaldı.

Dış ticaret haddi 2019 yılı Şubat ayında 101.7 oldu. (Tablo&Grafik) - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi
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