İhracat birim değer endeksi yükseldi
53 dakika önce
Aralık ayında yüzde 4,2 düşüş gösteren ihracat birim değer endeksi 2018 yılı tamamında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.
Aralık
ayında yüzde 4,2 düşüş gösteren ihracat birim değer endeksi 2018 yılı tamamında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:47
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