Son Dakika Haberleri: İhracat birim değer endeksi yükseldi

İhracat birim değer endeksi yükseldi

53 dakika önce

Aralık ayında yüzde 4,2 düşüş gösteren ihracat birim değer endeksi 2018 yılı tamamında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

İhracat birim değer endeksi yükseldi, System.String[]
Aralık ayında yüzde 4,2 düşüş gösteren ihracat birim değer endeksi 2018 yılı tamamında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:47 

Aralık, İhracat, Ekonomi
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