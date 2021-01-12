İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı - Son Dakika

İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı

12.01.2021 10:12
İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı, System.String[]

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 artarken, yakıtlarda yüzde 33,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,7 azaldı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,8, yakıtlarda yüzde 35,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,2 arttı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,2 artarken, yakıtlarda yüzde 30,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,7 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ekim ayında 171,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 azalarak, 2020 Kasım ayında 169,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Kasım ayında 174,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artarak, 2020 Kasım ayında 177,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ekim ayında 144,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 artarak, 2020 Kasım ayında 146,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Kasım ayında 132,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,7 artarak, 2020 Kasım ayında 147,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Kasım ayında 105,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Kasım ayında 104,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2020 yılı Kasım ayında 105,2 oldu.

-İHA-

Ticaret, İhracat, Tütün, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı - Son Dakika


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