İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı - Son Dakika

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,3 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 39,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 18,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 147,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 artarak, 2021 Ekim ayında 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 144,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,6 artarak, 2021 Ekim ayında 161,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 105,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, 2021 Ekim ayında 98,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,1 azalarak, 2021 Ekim ayında 96,0 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ekim ayında 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, 2021 yılı Ekim ayında 79,2 oldu.

(İHA)