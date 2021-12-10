Üye Girişi
İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı - Son Dakika

İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı

10.12.2021 10:12
İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,3 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 39,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 18,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 147,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 artarak, 2021 Ekim ayında 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 144,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,6 artarak, 2021 Ekim ayında 161,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Eylül ayında 105,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, 2021 Ekim ayında 98,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ekim ayında 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,1 azalarak, 2021 Ekim ayında 96,0 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ekim ayında 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, 2021 yılı Ekim ayında 79,2 oldu.

(İHA)

İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin 10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi 02:50 Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
09:50 Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı         
10:12
Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler         
10:05
Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor         
09:50
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement