İhracat birim değer endeksi yüzde 2.5 azaldı

İhracat birim değer endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.0 artarken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 1.3, yakıtlarda yüzde 37.8 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 1.6 azaldı.

Böylece, ihracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1.4 azaldı.

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.9 artarken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 1.5, yakıtlarda yüzde 10.0 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 19.1 azaldı.

Böylece ihracat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 2.9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde değişmezken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 7.2. yakıtlarda yüzde 24.2 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 3.3 azaldı.

Böylece, ithalat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5.7 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11.4 ve yakıtlarda yüzde 5.6 azalırken yakıt dışı ham maddelerde yüzde 2.1 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 13.6 arttı.

Böylece, ithalat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 15.7 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mart ayında 101.0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi de 4.2 puan artarak. 2020 yılı Mart ayında 105.2 düzeyine çıktı.

Böylece dış ticaret haddi 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.6 puan artarak 106.0 oldu. (Grafik)