İhracatta değer yüzde 7.6, miktar yüzde 32.3  arttı

İhracat birim değer endeksi Mart'ta yıllık bazda yüzde 7.6 ve aynı dönemde ihracat miktar endeksi de yüzde 32.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde ihracat birim değer endeksi;

gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17.9, yakıtlarda yüzde 51.9,imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.9 arttı. İhracat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.İhracat miktar endeksi de Mart'ta yıllık bazda; gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18.9,imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 37.8 artarken, yakıtlarda yüzde 10.8 azaldı.İhracat miktar endeksi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10.8 arttı.İthalat birim değer endeksi de Mart'ta yıllık bazda yüzde 14.3 arttı. Endeks aynı dönemde;gıda, içecek ve tütünde yüzde 15.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39.4, yakıtlarda yüzde 11.3,imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı.İthalat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9.7 arttı.İthalat miktar endeksi de Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.0 arttı. Endeks aynı dönemde;gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.6, yakıtlarda yüzde 8.5,imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19.4 arttı. İthalat miktar endeksi de yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda değişmedi.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96.6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5.6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91'e geriledi.Dış ticaret haddi, 2021 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalarak 93.9'a geriledi. (Grafik - Tablo)