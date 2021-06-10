TÜİK-İhracatta birim değer yüzde 9.2, miktar yüzde 91.8 arttı

İhracat birim değer endeksi Nisan'da yıllık bazda yüzde 9.2, ihracat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 91.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde;

ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, yatık dışı ham maddelerde yüzde 22.8, yakıtlarda yüzde 80.5 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 6.5,ihracat miktar endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 15.6, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 36.3, yakıtlarda yüzde 20.2 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 115.9 arttı.TÜİK verilerine göre, bu dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 23.9 ve ithalat miktar endeksi yüzde 30.1 arttı. İthalat birim değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 47.3, yakıtlarda yüzde 71.9 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 16.3 arttı.İthalat miktar endeksi de aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.2 azalırken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 17.4, yakıtlarda yüzde 29.8 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 40.4 arttı.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103.6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi de bu dönemde 12.3 puan azalarak, 91.3'e indi. (Grafik, Tablo)