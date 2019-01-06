Son Dakika Haberleri: İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak

İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık" dedi.

İhracat
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:15 

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi
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