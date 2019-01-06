İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "İhracat
ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:15
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