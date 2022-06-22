İhracat için limanda bekleyen türbin kanadına saklanan 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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İhracat için limanda bekleyen türbin kanadına saklanan 4 yabancı uyruklu yakalandı

22.06.2022 11:44

İzmir Limanı'nda ihracat yükü olarak bekleyen rüzgar türbini kanadının içine yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş amacıyla saklandıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi, yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İzmir Limanı'nda ihracat yükü olarak bekleyen rüzgar türbini kanadının içine yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş amacıyla saklandıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi, yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İzmir Limanı'nda gümrüklü saha içinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, arama yaptı.

Liman sahasında bulunan yüklerin kontrolü sırasında bir rüzgar türbini kanadının içinde 4 kişinin bulunduğu belirlendi.

Ellerinde çantaları bulunan şüphelilerin Suriye uyruklu olduğu, gece saatlerinde liman sahasına girdikleri, türbin kanadının içine saklanarak gemiye girmeye ve yurt dışına gitmeye çalıştıkları tespit edildi.

Polis merkezine götürülen 4 kişinin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhracat için limanda bekleyen türbin kanadına saklanan 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İhracat için limanda bekleyen türbin kanadına saklanan 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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