'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf

Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3'e geriledi. Endeks, iyileşmenin çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren genişleme trendinin en düşük hızda olduğunu gösterdi.