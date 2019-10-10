Son Dakika Haberleri: 'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf
Son Dakika Ekonomi 'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf

'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf

2 saat önce

Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3'e geriledi.

'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf, System.String[]

Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3'e geriledi. Endeks, iyileşmenin çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren genişleme trendinin en düşük hızda olduğunu gösterdi.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:16 
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