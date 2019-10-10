'İhracat iklimi'nde iyileşme zayıf
2 saat önce
Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3'e geriledi.
Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3'e geriledi. Endeks, iyileşmenin çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren genişleme trendinin en düşük hızda olduğunu gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:16
İçişleri Bakanı Soylu: Harekatın temel hedefi terörü tasfiye etmektir Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez