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İhracat, istihdam ve esnaf destekleri öne çıkacak
24 dakika önce
İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı.
İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:02
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