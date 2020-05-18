İhracat izni

Tarım ve Orman Bakanlığınca, patateste 50 bin ton ihracata izni verilmesi Türkiye'nin "patates ambarı" konumundaki Nevşehir'de sevinçle karşılandı.



Ticaret Bakanlığının, 7 Ocak'ta yayımlanan tebliğiyle ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan patateste, "50 bin ton dış satım yapılabileceği" müjdesi, üreticiler ve sektör temsilcilerini memnun etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilerek, pazarlama süreci için Nevşehir'deki kayadan oyma depolarda bekletilen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ihracatı durdurduğu için ürünü elinde kalan üreticiler, Adana, Hatay ve İzmir'de turfanda patates hasadının başladığı bu süreçte ihracat izni verilmesinin sevincini yaşıyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, AA muhabirine, ön izne bağlı patates ihracatının üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

İhracatın güçlenmesi amacıyla ton başına teşvik beklentilerinin olduğunu da dile getiren Çalışkaner, "Çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin hakkını korumak amacıyla bu tedbirler alınmaktadır. Bu sayede çiftçilerimiz maliyetin üzerinde biraz karla ürünü piyasaya sunabilecektir. Türkiye'de yılda 5 milyon ton patates üretiliyor. Ürünün satışının artması için ihracat teşviki de talep ediyoruz." diye konuştu.

Çalışkaner, patates üretiminde hem bazı yıllar ortaya çıkan fiyat dalgalanmasının önüne geçecek hem çiftçinin hem de tüketicinin yararına olacak sözleşmeli patates ekimi konusunda yürütülen çalışmaların da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sözleşmeli patates ekiminin üreticiler tarafından yıllardır beklenen bir konu olduğunu aktaran Çalışkaner, uygulamanın bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

Çalışkaner, sözleşmeli patates ekimi ve ihracat ön izni gelişmelerinin patates üreticisi açısından değerli çalışmalar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Patateste erken hasadın başladığı bugünlerde ihracatın ön izinle gerçekleştirilecek olması, ürün fiyatının da belli bir düzeye oturmasını sağlayacaktır. Ülke genelinde patates üretiminin yoğun olduğu Nevşehir yöresinden, Sivas'a, Adana'ya kadar tüm patates çiftçilerinin faydasına olacak bir karar alınmıştır. 50 bin ton rakamının daha üst seviyelere çıkarılmasını da görüşmelerimizde ilgililere özellikle belirteceğiz. Nevşehir'deki kayadan oyma depolarda fazlaca patates bulunuyor. Bir de hasat başladığı için yurt dışına gönderim kotasının artırılması iç piyasayı etkileyecek bir durum değildir. Bu kararın çıkmasından dolayı çiftçimiz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile milletvekillerimize teşekkür ederim."

"Üretici patatesi hangi fiyatla satacağını önceden bilecek"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de koronavirüs ile mücadele sürecinde lokanta ve toplu yemek üretilen alanların geçici olarak kapatılması, yurt dışına gönderimin durması nedeniyle patates tüketiminin azaldığını, bu nedenle depolarda ürün yığılması olduğunu kaydetti.

Bazı yörelerde hasadın başlaması nedeniyle ürünün tüketilmesi amacıyla ön izne bağlı olarak patates ihracatının başlatılmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Bu karar, üretim ve tüketim dengesi sağlamak, üretici ve tüketiciyi korumak adına önemli bir adım oldu. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Koronavirüs ile mücadele sürecinin ardından uluslararası ticaret açılacak. Arz talep dengesi korunarak çiftçimizin emeğinin karşılığını alması sağlanacak." şeklinde konuştu.

Açıkgöz, sözleşmeli patates ekimi konusunda yürütülen çalışmada da son aşamaya gelindiğini, çalışmanın ilk etapta Nevşehir ve Niğde'yi kapsayacağını aktardı.

Patates üretimi yapanlar için bu uygulamanın da önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Açıkgöz, "Bu uygulamayla üretici hasat sonrasında patatesi hangi fiyatla satacağını önceden bilecek ve ona göre ekim planlaması yapacak. Bu durum fiyat istikrarını da sağlayacak." dedi.