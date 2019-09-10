İhracat koşulları hala zayıf
1 saat önce
Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme ağustosta yavaşlamaya devam etti.
Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme ağustosta yavaşlamaya devam etti. Temmuzda 51,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu. ABD'deki büyümenin yavaşlaması ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyüme etkili.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:20
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