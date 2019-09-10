Son Dakika Haberleri: İhracat koşulları hala zayıf
Son Dakika Ekonomi Haber

İhracat koşulları hala zayıf

1 saat önce

Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme ağustosta yavaşlamaya devam etti.

İhracat koşulları hala zayıf, System.String[]

Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme ağustosta yavaşlamaya devam etti. Temmuzda 51,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu. ABD'deki büyümenin yavaşlaması ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyüme etkili.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracat koşulları hala zayıf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]