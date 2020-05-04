İhracat Nisan'da yüzde 41.4 düşüşle 8.99 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracat Nisan'da yüzde 41.4 düşüşle 8.99 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

İhracat Nisan'da yüzde 41.4 düşüşle 8.99 milyar dolar

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında yüzde 41.4 düşüşle 8 milyar 993 milyon dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 3.7 düşüşle 172 milyar 706 milyon dolara geriledi.

İhracat Nisan'da yüzde 41.4 düşüşle 8.99 milyar dolar, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında yüzde 41.4 düşüşle 8 milyar 993 milyon dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 3.7 düşüşle 172 milyar 706 milyon dolara geriledi.

Covid-19 pandemisinin küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, buna karşılık Türkiye'nin aldığı tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini belirtti.

Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarının virüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen negatif etkilerinin gözlemlendiği bir tabloya işaret ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki, ihracat hedeflerimiz Covid-19'dan büyük. Ülkemiz ihracatı bu zorlu süreçten güçlenerek alnının akıyla çıkacaktır. Biz hiç yılmadan 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

Covid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldıkları eylem planlarına değinen Gülle, bu kapsamda Çin, Hollanda ve ABD büyükelçileriyle online ortamda yapılan "TİM Export Talks" panelleriyle salgın sonrası süreçte hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

İhracatçı birliklerinden TİM'e iletilen 40 sorun ve talebin Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde hızlı bir şeklide karşılık bulduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın 'Temazssız İhracat' uygulamasıyla ihracatın önündeki engellerin kaldırıldığını hatırlatan Gülle, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler de, 'Yeni nesil ticaret diplomasisi' faaliyetleri kapsamında ihracatçılarımızın bu süreçten daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına sanal ticaret heyetleri düzenleme noktasında çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlere dayanarak hedef ve öncelikli ülkelerin 28'inin ticaret müşavirleri ve ataşelikleriyle yapılan görüşmeler sonucu heyetleri gerçekleştireceğimiz ülkeleri belirledik. İlk etapta sanal ticaret heyetlerimize Mayıs ayının hemen başından itibaren, Kenya, Özbekistan, Güney Kore ve Hindistan'la başlıyoruz" dedi.


Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:01 Kaynak: DHA


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