Son Dakika Haberleri: İhracat ocakta yüzde 6 arttı

İhracat ocakta yüzde 6 arttı

2 saat önce

İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

İhracat ocakta yüzde 6 arttı, System.String[]
İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 

İhracat, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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