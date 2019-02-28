İhracat ocakta yüzde 6 arttı
2 saat önce
İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.
İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15
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