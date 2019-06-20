İhracat şampiyonları listesine 155 Egeli girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi'nden 155 ihracatçı firma girmeyi başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi'nden 155 ihracatçı firma girmeyi başardı. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen ikinci bölge oldu.



İhracatın şampiyonlar ligi olarak tanımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 17 yıldır açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde 2018 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi'nden 155 firma yer buldu. İlk 1000 ihracatçı listesinde 2017 yılında ise 159 Egeli firma yer almıştı. İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 78 firma ile İstanbul'un ardından ikinci il olurken, İzmir'i 67 firma ile Kocaeli takip etti. Denizli'den 28, Manisa'dan 23 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Aydın 9, Balıkesir ve Kütahya 6'şar, Muğla 3, Afyonkarahisar ve Uşak 1'er firma ile listede temsil edildi.



Egeli ihracat şampiyonları, Türkiye'ye 2018 yılında 16 milyar 852 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ege Bölgesi'nden 16 firma bu yıl listeye ilk kez giriş yaptı. Türkiye'nin ihracat şampiyonları listesinde ilk 100 firmanın 17 tanesi Egeli ihracatçılardan oluştu. Türkiye genelinde 7. firma olan Vestel Dış Ticaret AŞ, 2 milyar 255 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu.



İhracatını 2018 yılında yüzde 23'lük artışla 650 milyon dolardan 801 milyon dolara çıkaran Pergamon Status Dış Ticaret AŞ ilk 1000 ihracatçı listesinde 18. sırada yer alırken, Ege Bölgesi'nde ikinci sıranın, İzmirli firmalar arasında birinci sıranın sahibi oldu.



Petkim Petrokimya Holding AŞ 663 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 23. sıraya adını yazdırırken, İzmir firmaları arasında ikinci, Ege Bölgesi'nde ise en fazla ihracat yapan üçüncü firma olmayı başardı. Denizli merkezli Başak Metal Ticaret Sanayi AŞ, 2018 yılında ihracatını yüzde 25 arttırarak 321 milyon dolardan 402 milyon dolara tırmandı ve Denizlili firmalar arasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Afyonkarahisar'dan ilk 1000 ihracatçı listesine Afyon Yumurta AŞ girerken, Aydın'dan 9 firma ihracat şampiyonları listesine girmeyi başardı. Uğur Soğutma Makinaları AŞ 117 milyon dolarlık ihracat tutarıyla Aydın'ın ihracat lideri oldu. Balıkesir'in ihracat şampiyonu 106 milyon dolarlık tutarla Banvit Bandırma Yem San. AŞ olurken, Muğla'da zirvenin sahibi 175 milyon dolarlık ihracatla KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. AŞ oldu.



"İlk 1000 listesinde güçlü bir şekilde yerimizi aldık"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde Egeli ihracatçıların her yıl olduğu gibi 2018 yılında da güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını, bundan da gurur duyduklarını kaydetti. İlk 1000 listesinde yer alan Egeli firmaların 16 milyar 852 milyon dolar ihracata imza attığına işaret eden Eskinazi, "2019 yılında İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde daha fazla Egeli ihracatçı firmamızın yer alması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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