Son Dakika Haberleri: İhracat şampiyonlarının 155'i Egeli
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İhracat şampiyonlarının 155'i Egeli

50 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracat Şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi'nden 155 ihracatçı firma girdi.

İhracat şampiyonlarının 155'i Egeli, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracat Şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi'nden 155 ihracatçı firma girdi.
Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 78 firma ile İstanbul'un ardından ikinci il olurken, İzmir'i 67 firma ile Kocaeli takip etti. Denizli'den 28, Manisa'dan 23 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken Aydın 9, Balıkesir ve Kütahya 6'şar, Muğla 3, Afyonkarahisar ve Uşak 1'er firma ile listede temsil edildi.
Ege'den 16 firmanın ilk kez giriş yaptığı listede ilk 100'de ise 17 Egeli firma yer aldı.
Türkiye genelinde 7. firma olan Vestel Dış Ticaret A.Ş, 2 milyar 255 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, listede 2018 yılında da güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını belirterek, "İlk 1000 listesinde yer alan Egeli firmalar 16 milyar 852 milyon dolar ihracata imza attı. 2019 yılında daha fazla Egeli ihracatçı firmamızın listede yer alması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projelerimize hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:21 Kaynak: AA
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