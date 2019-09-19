İhracat taşımalarında 1 milyon TIR rekoru
33 dakika önce
Türki Cumhuriyetlere ve Ortadoğu'ya ihracat hızlandı, karayolu taşımaları ilk kez 8 ayda 1 milyon adedi aştı.
Türki Cumhuriyetlere ve Ortadoğu'ya ihracat hızlandı, karayolu taşımaları ilk kez 8 ayda 1 milyon adedi aştı. Avrupa'ya yönelik ihracat taşımalarında ise düşüş hız kesmedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:00
Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütü, yurt dışına açılıyor UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım