Son Dakika Haberleri: İhracat taşımasında rota Asya’ya çevrildi

İhracat taşımasında rota Asya’ya çevrildi

1 saat önce

Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarının giderek azalması üzerine yeni pazarlar arayan nakliyeciler Türki Cumhuriyetler ve Rusya'ya yöneldi.

İhracat taşımasında rota Asya’ya çevrildi, System.String[]
Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarının giderek azalması üzerine yeni pazarlar arayan nakliyeciler Türki Cumhuriyetler ve Rusya'ya yöneldi.(Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04 

Rusya Federasyonu, Avrupa, İhracat, Ekonomi
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