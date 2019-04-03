İhracat taşımasında rota Asya’ya çevrildi
1 saat önce
Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarının giderek azalması üzerine yeni pazarlar arayan nakliyeciler Türki Cumhuriyetler ve Rusya'ya yöneldi.
Avrupa
ülkelerine ihracat taşımalarının giderek azalması üzerine yeni pazarlar arayan nakliyeciler Türki Cumhuriyetler ve Rusya
'ya yöneldi.(Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04
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