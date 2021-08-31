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Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

31.08.2021 10:15
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Türkiye'nin temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 77,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 77,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, temmuz ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, temmuzda ara mallarının payı yüzde 77,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,9 olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Temmuzda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 57 milyon dolarla ABD, 983 milyon dolarla Birleşik Krallık, 803 milyon dolarla İtalya, 772 milyon dolarla Irak takip etti.

Ocak-temmuz döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 832 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi 7 milyar 830 milyon dolarla ABD, 7 milyar 227 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 277 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 663 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Temmuzda Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 657 milyon dolar olurken bu ülkeyi 2 milyar 453 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 630 milyon dolarla Almanya, 937 milyon dolarla ABD, 905 milyon dolarla İtalya izledi.

Ocak-temmuz döneminde Çin'den yapılan ithalat 17 milyar 800 milyon dolar olurken bu ülkeyi 15 milyar 85 milyon dolarla Rusya, 12 milyar 903 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 885 milyon dolarla ABD, 6 milyar 490 milyon dolarla İtalya takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 4,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 26,4, ithalat yüzde 31,4 yükseldi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı temmuzda yüzde 2,9 ve ocak-temmuz döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1 olarak hesaplanırken, ocak-temmuz döneminde yüzde 12,8 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 15 milyar 620 milyon dolara, ithalat yüzde 15,7 yükselerek 19 milyar 841 milyon dolara ulaştı.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 40,4 artarak 3 milyar 7 milyon dolardan 4 milyar 221 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2020'de yüzde 82,5 iken geçen ay yüzde 78,7'ye geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artarak 115 milyar 122 milyon doları, ithalat yüzde 26,3 artışla 141 milyar 89 milyon doları buldu.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 2,6 azalarak 26 milyar 665 milyon dolardan 25 milyar 967 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2020 döneminde yüzde 76,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 81,6'ya yükseldi.

(Bitti)

Dış ticaret istatistikleri (2)

Ticaret, İhracat, dolar, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi


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