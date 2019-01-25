İhracat, Tim-Tff İş Birliğiyle Yeşil Sahalara İniyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği destekle tüm Süper Lig takımları 19. hafta maçlarına "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği destekle tüm Süper Lig takımları 19. hafta maçlarına "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıkacak.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, ihracat ailesinin çatı kuruluşu TİM, ihracatı 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine tanıtmak amacıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini daha ekledi.



TİM, TFF ile iş birliğine giderek futbolseverlere ulaşmak için yeşil sahalara indi. Yapılan iş birliği kapsamında, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. hafta müsabakalarına ev sahibi takımların tamamı, "Türkiye İhracatla Yükselecek" ibareli pankartla çıkacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek, "Sayın Demirören'in, ihracat sektörüne yönelik duyarlılığı artırmak için başlattığımız kampanyaya verdiği destek çok önemli. İhracat kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmak için böyle bir kampanya başlattık. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız futbolu yakından takip ediyor. Genç nüfusumuz ise, doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde pek çok alanda olduğu gibi, sporda da en büyük rekabet avantajımız. Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi ve sevgi, Türkiye'de sporun gelişimi; ihracat açısından son derece cesaret vericidir." ifadelerini kullandı.



İhracatta geçen yılı rekorlarla kapattıklarını anımsatan Gülle, şunları kaydetti:



"Biz TİM olarak ihracatın Türk insanının refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Artık hedefimiz ihracatta rekorlar kırmanın da ötesinde dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bu anlamda, 'Türkiye İhracatla Yükselecek' diyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."



"Toplumumuzun girişimcilik ruhu, ihracatı bir adım öteye taşıyacaktır"



2019 yılını "İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik" yılı olarak ilan ettiklerini ve yıl içinde İhracatta İlk Adım Seferberliği, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projeleri hayata geçireceklerini bildiren Gülle, ihracatın toplumun tüm kesimlerine mal edilmesinin, sektörün büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



Gülle, Türkiye'de gerek mal gerekse hizmet üreten bütün kesimleri ihracatçı yapmak için çalıştıklarını belirterek, "İnanıyorum ki futbola ve takımlarına gönül veren taraftarlarımız aracılığıyla ihracat farkındalığını toplumun tüm kesimlerine ulaştırarak önemli bir potansiyel yaratmış olacağız. Toplumumuzun sahip olduğu enerji ve girişimcilik ruhu, ihracatı bir adım daha öteye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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