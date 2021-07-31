İhracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 66,3, ithalat yüzde 143,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 artarak 26 milyon 779 bin dolar, ithalat yüzde 143,5 artarak 17 milyon 162 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE