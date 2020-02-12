İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı - Son Dakika
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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

6 saat önce

İhracat birim değer endeksi yüzde 1,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,2 azaldıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı.

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı, System.String[]

İhracat birim değer endeksi yüzde 1,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,2 azaldı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 azaldı.


İhracat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,0 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.


İhracat miktar endeksi yüzde 7,4 arttı


İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,0, yakıtlarda yüzde 40,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı.


İhracat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 arttı.


İthalat birim değer endeksi yüzde 6,2 azaldı


İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 6,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 azaldı.


İthalat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 6,7 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 azaldı.


İthalat miktar endeksi yüzde 22,5 arttı


İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 artarken, yakıtlarda yüzde 0,9 azaldı.


İthalat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azaldı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,6 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 167,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,6 artarak, 2019 Aralık ayında 168,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 157,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,4 artarak, 2019 Aralık ayında 169,4 oldu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 131,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 artarak, 2019 Aralık ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 118,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 19,8 artarak, 2019 Aralık ayında 141,4 oldu.


Dış ticaret haddi 2019 yılı Aralık ayında 105,7 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Aralık ayında 100,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2019 yılı Aralık ayında 105,7 oldu.


Dış ticaret haddi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artarak 104,7 oldu. 2019 yılında ise, önceki yıla göre 0,3 puan artarak 102,6 oldu. - İSTANBUL

İhracat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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