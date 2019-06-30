İhracat yapan şirketler kur riskini konuştu
27 dakika önce
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' panellerinin üçüncüsü bu kez Bursa'da yapıldı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13
(UİB) ve Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' panellerinin üçüncüsü bu kez Bursa
'da yapıldı.
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