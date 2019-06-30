Son Dakika Haberleri: İhracat yapan şirketler kur riskini konuştu
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İhracat yapan şirketler kur riskini konuştu

27 dakika önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' panellerinin üçüncüsü bu kez Bursa'da yapıldı.

İhracat yapan şirketler kur riskini konuştu, System.String[]
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' panellerinin üçüncüsü bu kez Bursa'da yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13 
Türkiye, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa, İhracat, Ekonomi
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