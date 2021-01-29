TÜİK-En çok ihracat Almanya'ya, en çok ithalat Çin'den yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin 2020 yılında en çok ihracat yaptığı ülke 15.97 milyar dolar ile Almanya, en çok ithalat yaptığı ülke de 23.02 milyar dolar ile Çin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Aralık ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 572 milyon dolar ile Almanya aldı.

Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 111 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.3'ünü oluşturdu.Ocak-Aralık döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar ile il sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.2'sini oluşturdu. Çin'den yapılan ithalat Aralık ayında 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile İtalya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.0'ini oluşturdu. (Grafik)