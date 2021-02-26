İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı - Son Dakika

İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı

26.02.2021 10:21
İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı, System.String[]

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ocak Dönemi Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 5,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında yüzde 1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,1 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 32,8 azaldı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 76,5 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 83,2'ye yükseldi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 76,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat yüzde 2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 arttı, ithalat yüzde 0,4 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak ayında 14 milyar 279 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 24,1 azalarak 4 milyar 672 milyon dolardan, 3 milyar 548 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 74,8 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 80,1'e yükseldi.

-İHA-

İhracat, Almanya, Ticaret, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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