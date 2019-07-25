Son Dakika Haberleri: İhracata değer katacak ‘ekosistem’i sanat ve tasarımla destekleyecek
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İhracata değer katacak ‘ekosistem’i sanat ve tasarımla destekleyecek

31 dakika önce

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İstanbul ticaretinin kalbi Karaköy'de yeniden şehir hayatına katıldı.

İhracata değer katacak ‘ekosistem’i sanat ve tasarımla destekleyecek, System.String[]
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İstanbul ticaretinin kalbi Karaköy'de yeniden şehir hayatına katıldı. Bir süre Kale Grubu'nun merkezi olan bina, uzun süredir arşiv ve depo olarak kullanılıyordu. Bina artık tasarım ve sanatla katmadeğer kazanacak Türkiye ihracatının ekosistemi içinde yer alacak.
Karaköy, Kale, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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