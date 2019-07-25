İhracata değer katacak ‘ekosistem’i sanat ve tasarımla destekleyecek
31 dakika önce
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İstanbul ticaretinin kalbi Karaköy'de yeniden şehir hayatına katıldı.
Kale
Tasarım ve Sanat Merkezi, İstanbul
ticaretinin kalbi Karaköy
'de yeniden şehir hayatına katıldı. Bir süre Kale Grubu'nun merkezi olan bina, uzun süredir arşiv ve depo olarak kullanılıyordu. Bina artık tasarım ve sanatla katmadeğer kazanacak Türkiye
ihracatının ekosistemi içinde yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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