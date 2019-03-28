İhracata Hep Birlikte Odaklanmamız Gerekiyor"

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "İstanbul UPS Export Akademi"nin sonunda 10 tane ihracatçı çıkarsa 16 milyon dolarlık bir potansiyel ortaya konulacağını belirterek, "Türkiye'de 100 bin dolarlık ticarette 1 kişi istihdam ediliyor.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "İstanbul UPS Export Akademi"nin sonunda 10 tane ihracatçı çıkarsa 16 milyon dolarlık bir potansiyel ortaya konulacağını belirterek, "Türkiye'de 100 bin dolarlık ticarette 1 kişi istihdam ediliyor. İstihdamın önünü açmamız için ihracata hep birlikte odaklanmamız gerekiyor." dedi.



Kargo şirketi UPS tarafından düzenlenen "UPS Export Akademi"de konuşan Kılıç, globalde 111. ve Türkiye'de 30. yılını kutlayan UPS'in Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla "Export Akademi" fikrini hayata geçirdiğini söyledi.



Kılıç, Türkiye'de 3,3 milyon KOBİ bulunduğuna değinerek, "KOBİ dediğimiz işletmeler 250'nin altında çalışanı olan işletmeler. Bunların sadece yüzde 2'si ihracat yapıyor. Bu 65 bine yakın ihracat yapan KOBİ, Türkiye ihracatının yüzde 57'sini oluşturuyor, 95 milyar dolar ihracat yapıyor. Ortalama bir KOBİ 1,6 milyon dolar ihracat yapıyor. Bu alanda çok güzel başarı hikayeleri var." diye konuştu.



Türkiye'de ihracata çok ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü özellikle iç pazarda yaşanabilecek herhangi bir daralmada önümüzde dünyanın pazarı var. Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yıl 168 milyarken dünyadaki toplam ihracat 16 trilyondu. 16 trilyondan biz sadece yüzde 1'ini yaptık. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Biz de UPS olarak, bu ihracat konusunda nasıl destek olabiliriz derken bu fikir ortaya çıktı ve 'Export Akademi'yi kurduk. Amacımız; gün boyunca ihracata odaklanmak. İhracat yapabilmeniz için çok hızlı, çok taktiksel, önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde nasıl aksiyona geçer, kibriti çakar ve ihracat yaparım konusunda size fikir ve ilham vermek, sektör içerisinde ve dışında birbirinize ilham vereceğiniz güzel hikayeler olacağını düşünüyoruz."



Kılıç, İstanbul UPS Export Akademi'nin sonunda 10 tane ihracatçı çıkarsa 16 milyon dolarlık bir potansiyel ortaya konulacağını dile getirerek, "Türkiye'de 100 bin dolarlık ticarette 1 kişi istihdam ediliyor. İstihdamın önünü açmamız için ihracata hep birlikte odaklanmamız gerekiyor. Buradan çıktıktan sonra ihracat konusunda 1-2 yıllık yol haritanızı oluşturmanıza katkı sağlamış olacağız. Amacımız; Türkiye'nin ihracatının büyümesi. Türkiye'de yaklaşık 2 bin kişi çalıştırıyoruz. Bu ekonomi var olduğu sürece biz de buradayız. Onun için hep birlikte buraya katkı sağlamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.



Kılıç, "Türk insanı gibi müteşebbis ruhlu insanların başarı hikayelerini çok daha artırmamız lazım. Türkiye'nin önünde müthiş bir fırsat var. Polonya'nın ihracatı nüfusları bizim yarımız olmasına rağmen, 2 katımız. Bize göre avantajları var ama bizim insanımızdaki enerji hiçbir insanda yok." ifadelerini kullandı.



"4-5 hafta içerisinde başlayan çok güzel ihracat hikayeleri var"



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan UPS Türkiye Genel Müdürü Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu kapsamda Türkiye'nin ihracatına nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusuna kafa yorarken gelen bir fikir 'Export Akademi'. Özellikle KOBİ'lerimizin ihracata ilk adımlarını hızlandırmak ve onları cesaretlendirmek üzere bir günlük eğitim düzenliyoruz. Bu sayede insanları ihracata alıştırmak ve ülkemiz ekonomisinin daha fazla ihracat yapan KOBİ'lerden oluşması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Buraya da çok ciddi bir teveccüh var. Şubat ayında yaptığımız akademimizden sonra 4-5 hafta içerisinde başlayan çok güzel ihracat hikayeleri var. Onları da artırmak için uğraşıyoruz."



Bugün düzenlenen eğitimin yaklaşık 70 kişiden oluştuğu bilgisini veren Kılıç, "İlk oturumdan sonra 4 sınıfa ayırıyoruz ve daha detaylı eğitimler veriyoruz. Amacımız buradan ayrıldıklarında 70 arkadaşımızın birkaç hafta içerisinde aksiyona geçebilmesini sağlamak. Şimdilik İstanbul'da başladık ama önümüzdeki aylarda Gaziantep, Bursa, İzmir, Adana gibi ihracatın lokomotif şehirlerinde de bunu yapmayı planlıyoruz." yorumunu yaptı.



Kılıç, düzenledikleri ilk akademinin ardından ihracata başlayan kişiler olduğuna işaret ederek, "Socks Stations isminde çorap satan bir müşterimiz var. 2 hafta önce ilk ihracatlarını yaptılar. 2 tane genç arkadaş. Hedefimiz onları ilk bin ihracatçısı arasına sokmak ve bu potansiyele sahipler. Böyle hep birlikte onlarca hikaye yaratacağız." ifadelerini kullandı.



UPS, girişimcileri destekliyor



Dünya çapında 220'den fazla ülke ve bölgede Türkiye'de ise 81 ilde, ekspres paket ve kargo taşımacılığı, tedarik zinciri çözümleri, gümrükleme ve depolama hizmetleriyle lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biri olan UPS, KOBİ'lerin ve girişimcilerin ihracat potansiyellerini keşfedebilmesi ve e-ihracat sürecinde önlerine çıkabilecek engelleri ve çözümleri çok daha önceden görebilmesi için "Export Akademi" programını hayata geçirdi.



İkincisi gerçekleştirilen "Export Akademi" toplantıları kapsamında; iç pazarda yerel bir oyuncu iken e-ihracat yapmaya başlayan KOBİ'lerin ilham veren başarı hikayeleri paylaşıldı. Aynı zamanda; "ihracatta devlet destekleri", "online ödeme yöntemleri/Orta Doğu'da kapıda ödeme", "dijital pazarlama", "gümrük mevzuat ve iade çözümleri" konularında dört farklı workshop yapıldı.



Export Akademi toplantılarına kayıt ve bilgi için UPS'in Instagram, Facebook ve Twitter hesapları takip edilebiliyor.

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