İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan - Son Dakika Ekonomi

İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan

6 saat önce

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan bilinen İzmir'in Kemapaşa ilçesinde "kırmızı altın" olarak da bilinen kirazın hasadına başladı.

İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan, System.String[]

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan bilinen İzmir'in Kemapaşa ilçesinde "kırmızı altın" olarak da bilinen kirazın hasadına başladı. Kiraz üreticisi ve ihracatçısı olan Kemalpaşa Tarımı Destekleme ve Geliştirme Derneği (KEMTAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özken, 2020 yılı kiraz sezonunda Türkiye'den ihracata giden ilk kiraz sevkiyatını Kemalpaşa'dan gerçekleştirdiklerini söyledi.


2020 yılı kiraz sezonunda Türkiye'den ihracata giden ilk kiraz sevkiyatı, İzmir'in Kemapaşa ilçesinden oldu. KEMTAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özken, "Kemalpaşa Bağyurdu Yiğitler Ören havzası, kuzey yarım kürenin ilk kirazlarının çıktığı topraklar. Türkiye yıllık 650 bin ton kiraz rekoltesi ile dünyanın birinci kiraz üreticisi konumunda. Kemalpaşa'mız ise Türkiye kirazının yaklaşık yüzde 12'sinin yetiştirildiği, kirazın başkenti konumunda olan tarım kenti. Türkiye üretimde dünya birincisi olmasına rağmen yurt dışı pazarlarındaki ihracat rakamlarında maalesef Amerika ve Şili'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Bizler de bu topraklarda yerleşik üreticiler olarak yıl boyu emek vererek yetiştirdiğimiz kirazlarımızı değerinde satma gayesi ile çalışmalar sergiliyoruz" dedi.


Uzak Doğu'ya gönderildi


Bu yıl erkenci kiraz olarak adlandırılan "burlent" ve "early bearly" cinsi kirazların, havayolu ile Uzak Doğu'ya gönderdiğini belirten Özken, "Tüm dünyayı saran Covid-19 virüs tehlikesi birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Ancak bu musibetin tarımın ve toprağın önemini çok daha fazla hissetmemize vesile olduğu da aşikardır. 'Tarım varsa hayat var' düsturu ile yetiştirdiğimiz ürünleri tüm hijyen ve sağlık kurallarına uyarak bahçelerimizde toplayıp işleyerek tüketici ve yurt dışı alıcılara ulaştırmaktayız. Tüm bahçeler ve tesiste çalışan tarım işçilerimizin maske, eldiven, siperlikleri temin edilmiş olup titizlikle toplanan kirazlarımızın sevkiyatı gerçekleştirilmektedir. Amacımız öncelikle emektar üretici, çiftçi kardeşlerimizin ürünlerini hak ettikleri değerde piyasaya satmak ardından da kiraz diyarı Kemalpaşa'mızın meşhur kirazlarının tüm dünya raflarına ulaştırmaktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların tek çözümün tarıma hak ettiği değeri vermekten ve katma değerli ürünlerin ihracatını artırmaktan geçtiğini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Kirazımız Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Rusya'da alıcıları ile buluşmaya devam edecektir. Bugün de 2020 yılı sezonunda kuzey yarım kürenin ilk çıkan kirazlarının Bağyurdu Kemalpaşa'mızdan tüm dünyaya ihracatının gerçekleştirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:54 Kaynak: İHA


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek 100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]