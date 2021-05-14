İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ - Son Dakika

İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ

14.05.2021 09:56

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, ihracatta konteyner krizine neden oldu.

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, ihracatta konteyner krizine neden oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, konteyner bulamamaları nedeniyle ihracatlarının yüzde 10 düşük kaldığını belirterek, ihracata hazır yaklaşık 500 bin dolarlık ürünün de depolarda beklediğini açıkladı.

Pandemi döneminde konteynerlerin, ürün satılan ülkelerin limanlarında kalması ve geri gönderilmemesi nedeniyle bazı ürünler, alıcısı olmasına rağmen ihraç edilemedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Kaya, koronavirüs salgınından sonra konteyner yetersizliğinin en çok kendi sektörlerini etkilediğini kaydetti. Madencilik sektörünün, ihracatının yüzde 50'sini Çin'e gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, Pandeminin başında ihracatta sıkıntılar yaşadık daha sonra ise ürünlere ciddi talep gelmeye başladı. Bu sıkıntıları aştık, derken, bu sefer konteyner kriziyle karşılaştık. Ürün var, talep var ama yükleyecek konteyner yok diye konuştu.

Dünyada 5 milyon konteynerin seyir halinde olduğu, pandemi sürecinde önemli bölümünün ABD'de limanlarda kaldığı, bu konteynerlerin dolaşıma girmemesinin krize yol açtığı bilgisini paylaşan Kaya, Ocak- nisan döneminde Türkiye'nin doğal taş ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 26 artış gösterdi ve 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konteyner sıkıntısı yaşanmasaydı ihracat, 700 bin dolar civarında gerçekleşecek ve artış yüzde 35'in üzerine çıkacaktı. Şu anda ihracata hazır yaklaşık 500 bin dolarlık ürün depolarda konteyner bekliyor dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konteyner sıkıntısının tüm ülkeleri etkilediğini dile getirerek, İhracat yapacak firmalar, konteyner bulamaz hale geldi ve siparişlerde ötelemeler, iptaller yapıldı. Bu durum üreticileri de olumsuz etkiledi. Bu sıkıntı nedeniyle ürünlerin kara ve demir yoluyla nakledilmesi gündeme geldi diye konuştu.

Türkiye'nin bu tür sorunlara karşı gelecek içinde projeler üretmesi, kendi konteyner filosuna destek vermesi gerektiğini söyleyen Eskinazi, Konteyner filomuz var ancak bu gemiler çok küçük, daha büyük gemilerle dünya konteyner ticaretinde söz sahibi olabilecek duruma gelmeliyiz dedi.

İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ
İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ

Türkiye, Pandemi, Maden, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek

Son Dakika Haberleri
11:03 Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
11:00 İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
10:58 Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi
10:55 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı
10:44 Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor         
11:10
Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı         
11:03
Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi         
10:58
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz         
09:56
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 11:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHRACATA 'KONTEYNER' DARBESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement