İhracata önemli destek

Eskişehir'in ihracatını arttırmak ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşmak için sağlanan imkanlar ve 300 bin TL'yi bulan destekler açıklandı.



Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seminerde KOSGEB'in 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı' ile 'İhracatta Vergi İstisnaları ve Teşvikleri' hakkında bilgi verildi. Yoğun katılımın olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "KOSGEB ile birlikte düzenlediğimiz yurt dışı pazar desteklerini daha iyi kavramak için buradayız. Hepimiz ihracatçıyız, ihracat odaklı çalışan firmalarız ve ürettiklerinizi yurt dışına satmaya çalışıyoruz. Bu konuda KOSGEB ile yurt dışı pazar desteklerinin bilinmeyenlerini öğrenmek için buradayız." dedi.



300 bin TL'lik destek



ESO Üyelerinin ihracat çalışmalarında destek olmak adına çalışma ve hizmetlere devam edildiğini belirten KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz ise "KOSGEB olarak ESO'da sık sık bir şeyler yapıyoruz bugün farklı olarak yurt dışı pazar desteğini anlatmak istedik. Herkesin hayatında bir kere destek alabileceği bir program bu." diye konuştu.



Yurt dışı pazara destek



Açılış konuşmaları ardından KOBİ Uzmanları Gözde Yenilmez ve Orhan Daşdemir tarafından "Yurt Dışı Pazar Destek Programı" hakkında detaylar verildi. Bu kapsamda programın amacı ifade edilerek, proje süresinin en az 8 ay, en fazla 24 ay, destek üst limitinin 300.000 TL, proje destek oranı ise yüzde 70 geri ödemesiz yüzde 30 geri ödemeli olacak şekilde destek sağlanacağı belirtildi.



İhracatta vergi istisnaları



İhracatçı işletmeler için yurt dışı pazar destek programı hakkında bilgilendirmenin ardından Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi Burçin Acar tarafından üyelerle ihracatta vergi istisnaları ve teşvikleri hakkında detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda geri ödemeli desteklerde geri ödenmenin alınması, ihracatta vergi istisnaları, ihracat istisnasından doğan KDV alacağının iadesi ve KDV iadesinin nasıl alınacağı ile katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler, Acar tarafından üyelere aktarıldı.



Toplantı sonrası üyelerin soruları uzmanlar tarafından cevaplandı. - ESKİŞEHİR