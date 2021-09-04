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Elektrik-elektronik sektöründen ağustosta 1,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Elektrik-elektronik sektöründen ağustosta 1,2 milyar dolarlık ihracat

04.09.2021 11:01
Elektrik-elektronik sektöründen ağustosta 1,2 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Elektrik-elektronik sektörünün ağustos ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,3 artarak 1 milyar 209 milyon dolar oldu.

Elektrik-elektronik sektörünün ağustos ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,3 artarak 1 milyar 209 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ağustos ayında 849,8 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2021'in aynı döneminde 1 milyar 209 milyon dolara yükseldi.

Sektörün 2021'in 8 ayındaki toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,9 artışla 9 milyar 79 milyon dolar oldu.

Elektrik-elektronik sektörünün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yüzde 37,2 artış ve 174,4 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 41,9 artış ve 117,2 milyon dolarla Almanya, yüzde 27,8 artış ve 76,7 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ağustos ayında en fazla elektrik-elektronik ihracatı yapılan dördüncü ülke olan Irak'a yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre 78,9 artarak 53,3 milyon dolar oldu.

En fazla dış satım İstanbul'dan

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın ağustos ayında AB ülkelerine 383 milyon dolarlık ihracat yapan elektrik-elektronik sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,7 artışla bölgeye 527,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB'yi, yüzde 34,2 artış ve 215,4 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti. Ağustos ayında Afrika'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 108,9 milyon dolar oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 638,4 milyon dolarla ağustos ayında en fazla elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,1 arttı.

İhracatta İstanbul'u, yüzde 35 artış ve 204,6 milyon dolarla Manisa, yüzde 62,4 artış ve 67,8 milyon dolarla Denizli takip etti.

Sektörde en fazla ihracat gerçekleştirilen dördüncü il konumundaki Kocaeli'nin elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 25,9 artışla 54,8 milyon dolar oldu.

Avrupa Birliği, Hazır Giyim, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik-elektronik sektöründen ağustosta 1,2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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