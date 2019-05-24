Son Dakika Haberleri: İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME

İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME

45 dakika önce

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek.

İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME, System.String[]
Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03 
İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor Yargıtay, Tecavüzcüsünü Öldürüp Kafasını Köy Meydanına Atan Nevin Yıldırım'ın Cezasını Onadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]