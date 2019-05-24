İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek.

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek...

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