İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME
45 dakika önce
Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek.
Ziraat, Halkbank ve VakıfBank tarafından hazırlanan İVME Finansman Paketi ile istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler desteklenecek...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03
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