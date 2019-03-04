İhracatçı artık 'kapı'ya takılmayacak!
1 saat önce
Toplam ihracatın 45 milyar dolarının geçtiği Kapıkule'den yeni proje sayesinde saatte 120 TIR Avrupa'ya ulaşacak.
Toplam ihracatın 45 milyar dolarının geçtiği Kapıkule'den yeni proje sayesinde saatte 120 TIR Avrupa
'ya ulaşacak. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:30
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