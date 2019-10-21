Son Dakika Haberleri: İhracatçı şirketlerin kur riski Mersin'de ele alınacak
Son Dakika Ekonomi İhracatçı şirketlerin kur riski Mersin'de ele alınacak

İhracatçı şirketlerin kur riski Mersin'de ele alınacak

1 saat önce

"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" başlıklı panellerin beşincisi, 24 Ekim'de Mersin'de yapılacak.

İhracatçı şirketlerin kur riski Mersin'de ele alınacak, System.String[]

"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" başlıklı panellerin beşincisi, 24 Ekim'de Mersin'de yapılacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TSPB ve üyelerinin iş birliğiyle düzenlenen panellerin beşinci durağı Mersin olacak. Panel, 24 Ekim'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Salonu'nda düzenlenecek.

Panelde uzmanlar, Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin kur riskini nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Global Menkul Değerler AŞ VİOP Birim Müdürü Engin Küçük ve Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan "Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" ve KMPG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen panel, ihracatçı birliklerine, sanayi ve ticaret odalarına, iş insanları derneklerinin üyelerine, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak.


Öte yandan, ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında bir saat sürecek B2B görüşmelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Türkiye, İhracat, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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