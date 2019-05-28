İhracatçı tahsilatta çifte mağdur oldu
3 saat önce
Dövizin yurtdışına yönelmesini önlemek için atılan adımlar KOBİ'leri zorluyor.
Dövizin yurtdışına yönelmesini önlemek için atılan adımlar KOBİ'leri zorluyor. 180 günde tahsilat yapamayan işletmeler yüzde 5 ceza ödeme riskiyle karşılaştı... Aysel Yücel'in haberi...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:08
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