İhracatçılar 2 yılın genel kurulunu birlikte yapacak - Son Dakika

Pandemi nedeniyle 2020 yılında genel kurullarını yapamayan Egeli ihracatçılar, 2 yıl sonra genel kurullarda buluşacak. Egeli ihracatçılar, hem 2019 yılının, hem de 2020 yılının genel kurullarını birlikte gerçekleştirecek.

2018 yılındaki genel kurullarda seçim heyecanı yaşayan Egeli ihracatçılar, 2022 yılındaki seçimli genel kurullardan önce son kez mali genel kurullarda buluşacak.

Eskinazi: "Bütçe ve iş programlarımızı karara bağlayacağız"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, genel kurul toplantılarının ihracatçı birliklerinde en üst karar mercii olduğuna işaret etti. Eskinazi, genel kurullarda ihracatçı birliklerinin 2021 Yılı bütçe ve iş programlarının görüşülerek kararlaştırılacağını dile getirdi.

Pandemi sürecinde ihracatçıların yüz yüze gelip, istişare yapma olanağından uzak kaldığına dikkati çeken Eskinazi, "Genel kurul toplantıları, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları'nın uygulayıcısı olacağı ihracat politikalarının ve projelerinin oluşmasına zemin hazırlıyor. Pandemi döneminde hammadde, navlun, konteyner fiyatları artarken, döviz kurlarında sert dalgalanmalar yaşandı. Bu süreçten başarıyla çıkmak ve 2021 yılı için ortaya koyduğumuz 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için istişareye ihtiyaç var. Pandemi tedbirlerine göre yapacağımız genel kurul toplantılarımıza katılma hakkı olan tüm ihracatçılarımızı genel kurul toplantılarımıza katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği startı veriyor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin genel kurul maratonu, 8 Nisan 2021 Perşembe günü Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin genel kuruluyla başlayacak.

2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirveye demir atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'de 8 Nisan 2021 Perşembe günü genel kurulda buluşacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde ödül coşkusu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 8 Nisan 2021 Perşembe günü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirirken, 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracata 587 milyon dolarlık katkı sağlayan 40 üyesini ödüllendireceği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni de yapacak. EYMSİB, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri kategorilerinde en çok ihracat yapan 15'er firmaya ödül verirken, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren 3'er firmayı ayrıca ödüllendirecek. Son kategoride ise, 2020 yılında EYMSİB'e üye olan ve en fazla ihracat gerçekleştiren 3 firma ödüllendirilecek.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 9 Nisan 2021 Cuma günü genel kurul toplantısı için bir araya gelirken, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin genel kurulları arka arkaya yapılacak.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, 15 Nisan 2021 Perşembe günü Türkiye'nin tek ihracatçı birliği olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısında bir araya gelecekler. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de 15 Nisan 2021 Perşembe günü genel kurul toplantısında bir araya gelmesi planlanıyor.

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 60'ına tek başına imza atan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2019 ve 2020 yılları genel kurullarını 16 Nisan 2021 Cuma günü yapacak.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri 20 Nisan 2021 Salı günü genel kurul toplantılarında buluşacak.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü teşekkürünü fidanla yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki genel kurul maratonu 22 Nisan 2021 Perşembe günü Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin genel kuruluyla noktalanacak.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2020 yılında ihracatına en çok katkıyı sağlayan ilk 15 firmaya teşekkürünü fidan bağışıyla yapacak.

Ege Orman Vakfı ile işbirliğinde 1800 fidanlık bir koruluk oluşturan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, en fazla ihracat gerçekleştiren 15 üyesine sertifikalarını genel kurulda takdim edecek.

Pandemi önlemleri alındı

Ege İhracatçı Birlikleri, genel kurullar için pandemiyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında gerekli önlemlerleri alırken, İzmir Valiliği, pandemi önlemlerini kontrol için görevlendirme yapacak.