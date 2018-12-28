Son Dakika Haberleri: İhracatçılar 2019 rotasını çizdi: 'Sürdürülebilirlik ve Yenilik' yılı

İhracatçılar 2019 rotasını çizdi: 'Sürdürülebilirlik ve Yenilik' yılı

1 saat önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "2019; ihracatta sürdürülebilirliği ve yenilikçiliğe, yeni yaklaşımlara, ihracat ailesine yeni üyeler kazandırdığımız bir yıl olacak" dedi.

İhracatçılar 2019 rotasını çizdi: 'Sürdürülebilirlik ve Yenilik' yılı, System.String[]
TİM Başkanı İsmail Gülle, "2019; ihracatta sürdürülebilirliği ve yenilikçiliğe, yeni yaklaşımlara, ihracat ailesine yeni üyeler kazandırdığımız bir yıl olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 

Ekonomi
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