Son Dakika Haberleri: İhracatçılar, gözünü 200 milyar dolarlık hedefe dikti

İhracatçılar, gözünü 200 milyar dolarlık hedefe dikti

2 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi.

İhracatçılar, gözünü 200 milyar dolarlık hedefe dikti, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:50 

İhracat, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracatçılar, gözünü 200 milyar dolarlık hedefe dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]