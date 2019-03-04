İhracatçılar, gözünü 200 milyar dolarlık hedefe dikti
2 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi.
Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:50
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