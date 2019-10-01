İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor
30 dakika önce
Karayolu ihracat taşımaları hızlandı, bazı sınır kapılarında TIR kuyrukları 20 km'yi aştı.
Karayolu ihracat taşımaları hızlandı, bazı sınır kapılarında TIR kuyrukları 20 km'yi aştı. Gümrüklerde 5 günü bulan beklemelere kalıcı çözüm talep eden ihracatçı, sınır kapılarına gelmeden gümrükleme yapılmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46
Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar