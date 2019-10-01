Son Dakika Haberleri: İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor
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İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor

30 dakika önce

Karayolu ihracat taşımaları hızlandı, bazı sınır kapılarında TIR kuyrukları 20 km'yi aştı.

İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor, System.String[]

Karayolu ihracat taşımaları hızlandı, bazı sınır kapılarında TIR kuyrukları 20 km'yi aştı. Gümrüklerde 5 günü bulan beklemelere kalıcı çözüm talep eden ihracatçı, sınır kapılarına gelmeden gümrükleme yapılmasını istiyor.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46 
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